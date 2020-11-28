- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.
وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.
كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.
وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.
مكة المكرمة
طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-27
شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.
وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.
كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.
وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
11:49 PM
شاركوا في تنظيم صفوفهم وتوزيع الكمامات عليهم
شارك متدربون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، مع أستاذهم في تنظيم كشفي اليوم الجمعة، لخدمة المصلين في مساجد مكة.
وتشرف طلاب المعهد بالمشاركة بتنظيم صفوف المصلين والحرص على تطبيق التباعد بينهم، وتوزيع الكمامات ومساعدة كبار السن.
كما وزعوا مياه زمزم على المصلين، وقياس حرارتهم قبل دخولهم إلى المساجد حفاظاً على سلامتهم.
وتأتي هذه المشاركة من ضمن البرامج التي يقدمها المعهد الثانوي الصناعي لطلابه والمتمثلة في خدمة المصلين.
، طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب المعهد الثانوي الصناعي بمكة يشاركون في خدمة المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.