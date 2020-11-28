، جامعة شقراء تقرُّ اختبارات الفصل الأول "عن بُعد" في جميع المواد غير العلمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حددت ضوابط للامتحانات الحضورية وفق مصلحة الطلاب والإجراءات الوقائية

أعلنت جامعة شقراء آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا؛ إذ أقرت الاختبار عن بُعد في جميع المواد غير العلمية.

وقالت الجامعة: "حرصًا من ‫جامعة شقراء على سلامة طلاب وطالبات ومنسوبي الجـامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجـامعي 1442هـ عــــن بُعـد لجميع المراحــــل التعليميـــة (دبــلوم، بكالوريوس، ماجستير) ما عدا التخصصات (الطبيــة والصحية والهندسية والحاسب الآلي والسنة التحضيرية لهذه التخصصات)، التي تتطلب الحضور لإجراء الاختبار".

وأشارت إلى أنه تقرر أن تكون الاختبارات الحضورية وفق الآتي: تكون اختبارات مقررات الإعداد العام لمدة أسبوع واحد بدءًا من يوم الأحد ١٤٤٢/ ٤/ ٢٨ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وتبدأ الاختبارات لبقية المقررات بدءًا من يوم الأحد الموافق ٥/ ٥/ ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وتستمر لمدة أسبوعين.

وأضافت: "يتم إجراء الاختبارات الحضورية وفق الأنظمة واللوائح مع أخذ الاحترازات والتدابير الوقائية كافة الواردة في الدليل الاسترشادي في عملية دخول وخروج الطلاب للكليات، وكذلك أثناء الوجود داخل قاعات الاختبارات".

وتابعت: "تقرر مجالس الكليات ما تراه مناسبًا، سواء في الاختبارات الحضورية أو التي تتم عن بُعد، وفق جميع الإجراءات الأكاديمية والتنظيمية، مع ضرورة مراعاة عدم اختبار الطالب في أكثر من مقرر في اليوم الواحد إذا كان الاختبار حضوريًّا، وتوزيع فترات الاختبارات الحضورية على مدار اليوم الدراسي، ومعالجة حالات التعارض لدى الطلاب في حال وجودها بما يحقق مصلحة الطالب، وألا تزيد درجة الاختبار النهائي على ٥٠٪ في المقررات التي تُجرى اختباراتها عن بُعد".جامعة شقراء التعليم عن بعد وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد