شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار على معظم مناطق ‎المملكة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد تشير إلى استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

وأشلرت إلى أن المركز سيصدر التقارير اللازمة لها لاحقاً.