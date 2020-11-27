موجز الخليج 365 الاقتصادي..انهيار تحالف إيران وتركيا ونهب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

لم يصمد التحالف التجاري بين تركيا وإيران، لينهار أمام تفشي فيروس كورونا وعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حرب بيانات تدور رحاها بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كشفت اختفاء 3.2 مليار دولار.

انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بالتوازي مع تراجع كبير لسعر المعدن الأصفر عالميا.



أقر البرلمان اللبناني توصية تقضي بأن تخضع الإدارات والوزارات والمؤسسات والمصرف المركزي للتدقيق المالي الجنائي.

كشفت مصادر مطلعة أن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا تستعد للانطلاق في يناير المقبل، حسبما أوردت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة.



تعتزم وزارة المالية العراقية، طرح سندات محلية، تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، لسد عجز الميزانية، رغم وصول الديون لمستويات قياسية.

سجلت شركة مدن العقارية الإماراتية رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بهدم أطول مبنى بالمتفجرات بارتفاع أكثر من 165 مترا.



أقال الرئيس التركي، صهره وزير المالية السابق براءت ألبيرق من إدارة صندوق الثروة السيادي، لتتزايد الشروخ والأزمات داخل عائلته.

هوت أسعار الذهب، الجمعة، بنسبة 2% مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر مودعة "المستوى المهم".

ارتفعت الأسهم الأوروبية للأسبوع الرابع على التوالي، الجمعة، مع تغاضي المستثمرين عن أضرار الفيروس في المدى القريب.

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود، الجمعة، وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام المقبل.

أعلنت وزارة المالية السعودية إقفال طرح شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

افتتح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أعمال الملتقى التجاري الإماراتي–الإسباني الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

