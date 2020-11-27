محمد بن مسعود - الدمام - 142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة. 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 11:23 PM 142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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