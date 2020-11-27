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سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.
وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.لبنان الجزائر فيروس كورونا الجديد
لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27
سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.
وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
10:45 PM
فيما سجلت الجزائر 1058 إصابة بالفيروس
سجّلت لبنان 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 123941 إصابةً.
وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 74008، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 980 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
على جانب آخر سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 80168.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجَّلت 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2372 حالة وفاة.
، لبنان تسجل 1782 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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