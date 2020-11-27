شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الحبيب" : مريض الوسواس القهري لا إثم عليه وله أجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، أشكال الوسواس القهري، مؤكداً أن الوسواس قد يأتي في العد أو في الصحة أو في الصلاة أوفي الأمور الدينية أو العقائدية.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، المريض بالوسواس القهري يحتاج لعلاج سلوكي إلا أن هذا العلاج يجعل المريض يتوتر لكنها سيعالجه في النهاية إذا انتظم عليه.

ولفت إلى أن من يعاني من الوسواس القهري عندما يتلفظ بألفاظ مخالفة للعقيدة فأنه لا يكفر لكونه مريض، مضيفا أنه سأل الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين عما إذا كان على مريض الوسواس القهري إثم فأجاب بالنفي مؤكداً أن هذه الفئة من المرضى لها أجر لأنها تعاني من مرض.