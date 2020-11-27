شكرا لمتابعة خبر عن تعيين امرأة محكمة في قضيتين بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، تعيين امرأة محكمة في قضيتين.

وأصدرت الدائرة حكما بهذا الشأن، ليصبح هذا التعيين هو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم التجارية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة العدل لتمكين المرأة في أروقة الوزارة والمحاكم.