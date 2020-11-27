شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): تمكنت دوريات المرور في منطقة حائل من ضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط، معرضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. تمكنت دوريات المرور في منطقة حائل من ضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط، معرضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. ونشرت الإدارة العامة للمرور صورا لضبط المركبات وقائديها، مؤكدة أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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