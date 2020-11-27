بالصور.. القبض على صاحب «مركبة التفحيط» بجازان.. وتطبيق العقوبات المقررة ضده

أكد «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، ضبط قائد «مركبة التفحيط» الذي نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يمارس التفحيط.

وعبر حسابه الرسمي، قال «المرور السعودي»: «مرور منطقة جازان يضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر».

وأكد «المرور السعودي» أنه «سيتم إحالة صاحب الواقعة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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