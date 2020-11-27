«حقوق الطفل ومهارات التواصل معه» في فرع الموارد البشرية بالرياض

نفَّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجين تثقيفيين بحضور ما يقارب من 50 مستفيدًا ومستفيدةً؛ وذلك ضمن البرامج والأنشطة الدورية التي تنفذها إدارات الفرع الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

أول هذين البرنامجين، اللقاء التوعوي الافتراضي الذي قدمه المستشار أ. خالد الفاخري عن «حقوق الطفل بين الماضي والحاضر».

واشتمل اللقاء على عدة محاور؛ أهمها «حقوق الطفل في الإسلام وأبرز الممارسات الخاطئة في الماضي وأفضل الوسائل التربوية الحديثة لتنشئة الطفل في ظل اتفاقية حقوق الطفل». وتضمن اللقاء الإجابة على استفسارات الحضور وتقديم بعض الاستشارات.

فيما كان اللقاء الثاني بعنوان «مهارات التواصل الفعال»، وتناولت فيه د. سارة العبدالكريم المفهوم الشامل للحوار الفعال، ثم تطرَّقت إلى مهارات الحوار الجيد مع الطفل وآثاره الإيجابية عليه مستقبلًا، وأهمية التواصل المستمر معه والإجابة على أسئلته، بالإضافة إلى ضرورة إعطائه الفرصة للاختيار.

ورافق اللقاء مجموعة من التطبيقات والأنشطة النظرية التي شارك فيها الحضور. وفي نهاية اللقاء، كرَّم مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للتنمية أ. علي القباني بعض المشاركين في اللقاء.