مرور المدينة المنورة يغلق طريق المهد

أعلن مرور منطقة المدينة المنورة، اليوم، عن إغلاق طريق المهد (قرية الجميماء - الهرارة)، كإجراء احترازي أثناء عبور مياه وادي السليم. يذكر أن وادي سليم يقطع طريق المدينة المنورة - مهد الذهب، ويسمى أيضا بطريق قريضة ويقع بالجنوب الشرقي للمدينة المنورة، ويمر بعدد من القرى، وعادة ما يقطع الوادي الطريق عند هطول الأمطار ويعطل السير.



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