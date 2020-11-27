السعودية اليوم / رئيس النيجر يلتقي بالمدير العام للإيسيسكو



الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

التقى رئيس النيجر محمـدو إيسوفو، اليوم في بنيامي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، على هامش اجتماعات الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أنه خلال هذا اللقاء قدم المدير العام للمنظمة التهنئة إلى فخامة رئيس النيجر على نجاح استضافة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وعبّر عن شكره للنيجر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

من جانبه أشاد الرئيس إيسوفو بما تقدمه الإيسيسكو من عمل متميز لدعم دولها الأعضاء، مثمنا ما تنفذه المنظمة من برامج ومشروعات في النيجر، بالتعاون مع الجهات المتخصّصة، خصوصًا ما يتعلق بدعم التصدي لجائحة

//انتهى//

22:43ت م

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الرباط 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس النيجر محمـدو إيسوفو، اليوم في بنيامي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، على هامش اجتماعات الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أنه خلال هذا اللقاء قدم المدير العام للمنظمة التهنئة إلى فخامة رئيس النيجر على نجاح استضافة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وعبّر عن شكره للنيجر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.من جانبه أشاد الرئيس إيسوفو بما تقدمه الإيسيسكو من عمل متميز لدعم دولها الأعضاء، مثمنا ما تنفذه المنظمة من برامج ومشروعات في النيجر، بالتعاون مع الجهات المتخصّصة، خصوصًا ما يتعلق بدعم التصدي لجائحة كورونا //انتهى//22:43ت م0114

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