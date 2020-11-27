ندوة توعية مجتمعية تناقش السمنة والتطعيمات والصرع 

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

انطلقت اليوم الجمعة في جدة فعاليات الندوة التوعوية للمجتمع عن بعد، وذلك على هامش المؤتمر السعودي العلمي الافتراضي الثالث لطب الأطفال وصحة الطفل والمزمع انطلاقته في الأول من ديسمبر القادم، إذ يبحث اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بصحة الطفل.

توعية أفراد المجتمع:

وأوضح رئيس المؤتمر، البروفيسور عبدالمعين الآغا، أن الملتقى ناقش اليوم عبر الندوة التوعوية الموجهة للمجتمع ملفات عدة متعلقة بصحة الأطفال ومنها محاضرة “حلو وسمين” للبروفيسور عبدالمعين الأغا، وتناولت جوانب مشكلة السمنة ودورها في الإصابة بداء السكري النوع الثاني نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، مشيرًا إلى أن الندوة بحثت أيضًا اليوم بعض الظواهر مثل ادعاءات بعض المجتهدين عن آثار جانبية مزعومة للتطعيمات والتحذير منها وثبتت عدم صحتها، وذلك في المحاضرة التي ألقتها الدكتورة عبير النجار تحت عنوان “التطعيمات وهم أم حقيقة”، فيما ألقى الدكتور أسامة مظفر محاضرة عن “كيف أتعامل مع نوبات الصرع؟”.

محاضرات يوم غد:

وخلص البروفيسور الأغا إلى القول: إن يوم غد مخصص لمحاضرات أخرى موجهة للمجتمع وهي الإمساك عند الأطفال وكيف يمكن مواجهة هذه الإشكالية للدكتور بكر هلال، وحساسيّة الصدر أو الربو التي تعتبر حالة شائعة تصيب الأطفال بشكل كبير وتعمل رد فعل عكسيًّا للقصَبات الهوائية عند الطفل عند تعرّضه لمهيجات الحساسية، ويلقيها الدكتور تركي الأحمدي، فيما تحاضر الأستاذة آلاء بامحمد عن الطفولة الآمنة.

