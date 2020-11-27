شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الخرمة وسط توقعات باستمرارها حتى الساعات القادمة. هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الخرمة وسط توقعات باستمرارها حتى الساعات القادمة. وبين مقطع فيديو غزارة الأمطار التي شهدتها محافظة الخرمة شرق الطائف، مصحوبة بسحب رعدية. وأظهر الفيديو الذي وثقه إحدى المواطنين امتلاء الشوارع والطرقات بمياه الأمطار، وخلوها من المارة.

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