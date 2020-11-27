شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد صادم لأمراة توقف مركبتها وسط الطريق لوضع "طلاء الأظافر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تقوم بوضع طلاء الأظافر أثناء وقوفها أمام الإشارة الضوئية وهي حمراء. أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تقوم بوضع طلاء الأظافر أثناء وقوفها أمام الإشارة الضوئية وهي حمراء. وذكر متداولو الفيديو أن المرأة انشغلت بوضع طلاء الأظافر، لدرجة جعلتها لا تتحرك بسيارتها برغم تحول الإشارة إلى خضراء. وأضافوا أن جميع المركبات حولها تحركت، فيما واصلت عملها بوضع طلاء الأظافر، في سلوك يعرض حياة مرتدي الطرق العامة للخطر، بينما لم يتضح بالضبط المكان الذى شهد هذه الواقعة داخل المملكة.

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