النقل تنبه مستخدمي طريق الحسو

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة، تنبيها لقائدي المركبات في طريق الحسو، بالتزامن مع هطول الأمطار. أصدر فرع وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة، تنبيها لقائدي المركبات في طريق الحسو، بالتزامن مع هطول الأمطار. وأكدت النقل على ضرورة أخذ مستخدمي طريق ⁧‎الحسو الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق. كانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد اصدرت تنبيها بشأن حالة الطقس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن سحباً رعدية ورياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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