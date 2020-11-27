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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قررت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا احترازياً. قررت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، إغلاق طريق الهدا احترازياً. وجاء قرار الإغلاق تحسباً لانهيار الصخور بسبب الأمطار التي يستمر هطولها في المحافظة. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار وتساقط برد على المحافظة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد، السبت.

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