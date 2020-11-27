شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط شحنة موز فاسدة بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة عن ضبط شحنة فاسدة من فاكهة الموز، قبل بيعها في الأسواق.

وقالت أمانة المنطقة الشرقية أن ‏الفرق الرقابية لوكالة الخدمات "الإدارة العامة للأسواق ضبطت شحنة فاسدة من فاكهة الموز،يزيد وزنها عن700 كيلوجرام مجهزة للبيع.

وقامت الأمانة باتلاف الشحنة وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف وذلك خلال الجولات المكثفة لثلاث فرق من المراقبين المتخصصين بالصحة والتغذية.