شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط شحنة موز فاسدة بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الجمعة عن ضبط شحنة فاسدة من فاكهة الموز، قبل بيعها في الأسواق.
وقالت أمانة المنطقة الشرقية أن الفرق الرقابية لوكالة الخدمات "الإدارة العامة للأسواق ضبطت شحنة فاسدة من فاكهة الموز،يزيد وزنها عن700 كيلوجرام مجهزة للبيع.
وقامت الأمانة باتلاف الشحنة وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف وذلك خلال الجولات المكثفة لثلاث فرق من المراقبين المتخصصين بالصحة والتغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة ضبط شحنة موز فاسدة بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.