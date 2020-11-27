مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍّ في الرؤية
أصدر «المركز الوطني للأرصاد»، اليوم الجمعة، تنبيهًا بشأن سقوط أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على بعض محافظات ومراكز منطقة حائل؛ وذلك حتى الحادية من صباح السبت.
وفي إنذار متقدم، أفاد المركز بأن هذه الأحوال الجوية تشهدها مراكز ومحافظات (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل – موقق) بجانب بعض المواقع الأخرى.
وحذر المركز، من تدني مدى الرؤية خلال تلك الحالة الجوية التي بدأت من السابعة صباح الجمعة وتستمر حتى الحادية من صباح السبت.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تنبه إلى سحب وأمطار رعدية على نجران والمدينة المنورة
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار رعدية على حائل حتى صباح السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.