وزير الخارجية يلتقي نظيريه الباكستاني والطاجيكي بالنيجر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي؛ وذلك على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حاليًّا تحت عنوان «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية».

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين؛ وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.