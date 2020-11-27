وزير الخارجية ونظيره التونسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

على هامش اجتماعٍ لمنظمة التعاون الإسلامي
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي؛ وذلك على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حاليًّا تحت عنوان «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية».
وبحث الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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