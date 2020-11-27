7 فرق إسعاف إضافية استعدادا للحالة المطرية في الرياض

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، ياسر الجلاجل، إن الهيئة رفعت جاهزيتها الإسعافية خلال هذه الأيام مع شهود منطقة الرياض هطول الأمطار المتوقع. وأوضح أن الهيئة دعمت المراكز القريبة من الأودية وأماكن المتنزهين بمزيد الفرق الإسعافية، تحسبا لحدوث أي حالة طارئة .

وأضاف «الجلاجل» أن الهيئة وضعت 7 فرق إسعافية إضافية في حالة الجاهزية، لدعم أي حدث خلال الحالة المطرية بالمنطقة، بالإضافة لتمركز فرق إسعافية في منتزه الثمامة البري.

و نوه متحدث الهلال الأحمر السعودي في الرياض بأخذ المتنزهين الحذر والحيطة، خصوصا مرضى الربو، والتأكد من أخذ أدويتهم معهم، وعليهم الخروج بصحبة ذويهم من الأصحاء، وذلك لطلب الخدمة الإسعافية في حالة حدوث أي مكروه.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر تقدم خدماتها على مستوى المنطقة من خلال 110 مراكز إسعافية، وخطط الدعم مستمرة في حالة الاحتياج للمزيد من الفرق الإسعافية.