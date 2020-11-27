السعودية | الرئيس التونسي يلتقي بسفير المملكة لدى تونس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:28 مساءً, 27 نوفمبر 2020 م المناطق - واس التقى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر الرئاسة في العاصمة التونسية اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي لتوديعه بمناسبة انتهاء مدة عمله.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية و تونس وما شهدته من تطور ودعم في عدة مجالات .

ومنح الرئيس التونسي السفير العلي الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لما قام به من جهد في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين .

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