السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نائب وزير خارجية طاجيكستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نائب وزير خارجية طاجيكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:21 مساءً, 27 نوفمبر 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم معالي نائب وزير خارجية طاجيكستان مظفر حسينزاده، وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حالياً تحت عنوان “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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