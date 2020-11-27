شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي، وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حالياً تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.