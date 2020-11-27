الضباب الكثيف يغلق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية إغلاق طريق الهدا في محافظة الطائف احترازيًّا بالاتجاهين.

وقال مركز العمليات: إن ذلك بسبب تكوّن الضباب الكثيف، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وكان المرور السعودي أعلن؛ نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)، أنه تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا)؛ احترازيًّا بسبب كثافة الضباب.

من جهة أخرى أغلق مرور منطقة المدينة المنورة طريق المهد (قرية الجميماء- الهرارة)؛ كإجراء احترازي أثناء عبور مياه وادي السليم.

وكان الضباب الكثيف عانق قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبًا برذاذ المطر منذ ساعات الصباح الباكر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.

وكانت نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ12 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



