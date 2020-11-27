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2020-11-27 مفحط جازان المتباهي في قبضة المرور وثق مقطع التفحيط عبر مواقع التواصل متابعات الخليج 365 - الرياض نجح مرور جازان في ضبط قائد مركبة مارس التفحيط، وقام بتوثيق ذلك ومشاركته عبر مواقع التواصل. وقال المرور السعودي عبر تويتر: مرور منطقة جازان يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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