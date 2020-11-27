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2020-11-27 شاهد الصور.. مرور حائل يضبط ممارسي التفحيط اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض نجح رجال مرور حائل في ضبط عدد من المفحطين الذين مارسوا التفحيط بالمخالفة للأنظمة المرورية، معرضين حياة الآخرين وحياتهم للخطر. وقال المرور السعودي: مرور منطقة حائل يضبط عددًا من قائدي المركبات مارسوا التفحيط، معرضين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.



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