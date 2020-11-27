الأمن البيئي يضبط 16 طنًّا من الحطب بحوزة 12 متهمًا بالرياض

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي 11 مواطنا ومقيما من الجنسية الباكستانية بحوزتهم (16) طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي، متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.



