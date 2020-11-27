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الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مكة حتى الـ10 مساء
أمطار وأتربة ورياح تحد الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية التنبيه من استمرار الحالة المطرية سقيا على منطقة مكة المكرمة حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال المركز: إنه تلقى “تنبيهًا متقدمًا” من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة يشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) حتى الساعة 10 مساءً.
وفي وقت سابق نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ12 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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