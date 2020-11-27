، 3 سنوات على إطلاق أول منصة تأمين في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - باعتماد ودعم مباشر من مؤسسة النقد السعودي

يصادف شهر نوفمبر لهذا العام، تاريخ مرور ثلاث سنوات على إطلاق أول منصة تأمين الكتروني في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر 2017م، وهي منصة ذات دور فعال في قطاع التأمين، تحظى باعتماد ودعم مباشر من مؤسسة النقد السعودي، بهدف مواكبة رؤية 2030، وتعزيزا لثقافة الرقمنة في المملكة.

ومنذ ذلك الحين تجلى دورها في تسهيل تجربة التأمين، بدءاً بعملية شراء وثائق التأمين للعميل، حيث بإمكانه مقارنة عروض شركات التأمين الأخرى بتنوع خياراتها، بتواجد أكثر من عشرين شركة تأمين في مكان واحد، وذلك من شأنه تسهيل عملية اختيار الوثيقة المناسبة للعميل من عدة نواحي أبرزها ما يتعلق بالسعر المناسب، وتسهيل آلية الدفع اونلاين (إلكترونياً)، وخلال دقائق تصل للعميل رسالة من المرور بتسجیل تأمین المركبة وربطها بنظام أبشر ونجم.

وليس الهدف منه توفير أرخص سعر لتأمين المركبة، بل لمن يبحث عن تجربة تأمين سهلة ومريحة بحيث يمكن إدارة جميع مركبات العائلة من حساب واحد لتوفير الوقت والجهد.

وظهر دور المنصة بشكل فاعل ومؤثر خلال جائحة كورونا "أوقات حظر التجول" لتصبح المنصة أحد أفضل وأهم الخيارات المتاحة للمستفيد بإطلاقها شعار (التأمين يجيك وانت في بيتك) و(أمّن سيارتك أونلاين بخمس دقايق بس).

كما تمكنت من ترسيخ مكانتها في المجتمع واختصار مزيد من الوقت والجهد، بتمكين مستفيديها من الاستغناء عن المعاملات الورقیة، حيث أصبح متاحا تسجيلها إلكترونيا (أون لاين).

ومن المميزات التي تحظى بها منصة "تأميني" سهولة استخدامها، و الربط الفوري للوثيقة مع نظام أبشر، ونجم لخدمات التأمين، والإدارة العامة للمرور، وإضافة التأمين الطبي للكوادر البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير خدمة مميزة للعملاء وبجودة عالية من خلال تمكين فريق فني وقانوني متكامل مستعد للمساعدة سواء بعد البیع، أو في حال احتیاج استشارة عند وقوع حادث مروري لا سمح الله.

كما تعمل على خدمة عملائها من خلال عدة شركات مسجلة في المنصة، وتعد هذه الشركات أحد أهم شركاء نجاحها، كشركة "التعاونیة للتأمين التعاوني" و"المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني" و"تكافل الراجحي للتأمین" و"الشركة الوطنیة للتأمین" و"الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني" و "شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوني" و"الشركة المتحدة للتأمین التعاوني" و "الدرع العربي للتأمین و "ولاء للتأمین التعاون" و "التأمین العربیة التعاونیة" و "شركة سلامة للتأمین التعاوني" وشركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني" و "ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني" و"شركة الصقر للتأمین"، و"سولیدرتي السعودیة للتكافل" و"أكسا للتأمین التعاوني" و"الاتحاد للتأمین التعاوني" و"الشركة الأهلیة للتأمین التعاوني" و"شركة الإنماء طوكیو مارین" و"ملاذ للتأمین وإعادة التأمین التعاوني"

يمكنك زيارة موقع تأميني من خلال هذا الرابط www.tameeni.com

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