، شاهد.. "موجة ضباب كثيف" تجتاح مراكز بلقرن الجنوبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - صاحبها تدنٍ في درجات الحرارة بعد هطولات أمس وفجر اليوم

اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظم المراكز الجنوبية لمحافظة بلقرن؛ ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.



وصاحب موجة الضباب تدنٍ في درجات الحرارة، فيما هطلت، أمس وفجر اليوم، أمطار متوسطة على مراكز المحافظة الجنوبية.

