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اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظم المراكز الجنوبية لمحافظة بلقرن؛ ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.
وصاحب موجة الضباب تدنٍ في درجات الحرارة، فيما هطلت، أمس وفجر اليوم، أمطار متوسطة على مراكز المحافظة الجنوبية.
شاهد.. "موجة ضباب كثيف" تجتاح مراكز بلقرن الجنوبيةسويد الحارثي الخليج 365 2020-11-27
اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظم المراكز الجنوبية لمحافظة بلقرن؛ ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.
وصاحب موجة الضباب تدنٍ في درجات الحرارة، فيما هطلت، أمس وفجر اليوم، أمطار متوسطة على مراكز المحافظة الجنوبية.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
06:44 PM
صاحبها تدنٍ في درجات الحرارة بعد هطولات أمس وفجر اليوم
اجتاحت، اليوم الجمعة، موجة ضباب كثيف معظم المراكز الجنوبية لمحافظة بلقرن؛ ما تسبب في تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر.
وصاحب موجة الضباب تدنٍ في درجات الحرارة، فيما هطلت، أمس وفجر اليوم، أمطار متوسطة على مراكز المحافظة الجنوبية.
، شاهد.. "موجة ضباب كثيف" تجتاح مراكز بلقرن الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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