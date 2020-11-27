، "فيصل بن فرحان" يلتقي نظيره الباكستاني ونائب وزير خارجية طاجيكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش اجتماع لوزراء "التعاون الإسلامي" في النيجر

واس- الرياض: الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب وزير خارجية طاجيكستان مظفر حسين زاده؛ وذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في النيجر حاليًا، تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".

وجرى -خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي؛ وذلك على هامش الاجتماع ذاته.