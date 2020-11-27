، تزامنًا مع الرواتب.. تعطل مكائن الصرف بمراكز جنوب الليث ،

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فوجئ سكان مراكز جنوب محافظة الليث بتعطل جميع مكائن الصرف الآلي تزامنًا مع موعد إيداع الرواتب؛ ما دفع المواطنين إلى السفر إلى محافظة الليث أو مركز حفار جنوبًا، لصرف مستحقاتهم.
وقال مواطنون لـ"الخليج 365": "نحن أهالي مركزي الشواق وحفار بداية من الوسقة شمالًا، وانتهاء بحفار جنوبًا بما يعادل 80 كم جنوب محافظة الليث؛ نعاني من تعطل خدمة مكائن الصرف الآلي، دون أن تكترث تلك البنوك التي تتبعها بحل المشكلة وإجراء الصيانة المستمرة لها وتغذيتها بالأموال".
وأضافوا: "لا يوجد في هذين المركزين سوى ثلاث صرافات، وجميعها تقع في مركز واحد هو مركز (الوسقة)، ومنذ يوم أمس الخميس والسكان يعانون من تعطل مكائن الصرف، لاسيما أن تعطلها الآن تزامن مع إيداع الرواتب وكذلك إجازة نهاية الأسبوع".
وأشاروا إلى أن أقرب مسافة يمكن الذهاب لها للحصول على سيولة نقدية تبعد شمالًا 40، كم وجنوبًا 60 كم.
وناشد المواطنون البنك المركزي السعودي بمخاطبة تلك البنوك من أجل الاهتمام بمكائن الصرف الآلي وتقديم خدمة راقية للمواطنين.
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 06:40 PM
طالبوا بضرورة توجيه البنوك لحل هذه الإشكاليةتزامنًا مع الرواتب.. تعطل مكائن الصرف بمراكز جنوب الليث
فوجئ سكان مراكز جنوب محافظة الليث بتعطل جميع مكائن الصرف الآلي تزامنًا مع موعد إيداع الرواتب؛ ما دفع المواطنين إلى السفر إلى محافظة الليث أو مركز حفار جنوبًا، لصرف مستحقاتهم.
وقال مواطنون لـ"الخليج 365": "نحن أهالي مركزي الشواق وحفار بداية من الوسقة شمالًا، وانتهاء بحفار جنوبًا بما يعادل 80 كم جنوب محافظة الليث؛ نعاني من تعطل خدمة مكائن الصرف الآلي، دون أن تكترث تلك البنوك التي تتبعها بحل المشكلة وإجراء الصيانة المستمرة لها وتغذيتها بالأموال".
وأضافوا: "لا يوجد في هذين المركزين سوى ثلاث صرافات، وجميعها تقع في مركز واحد هو مركز (الوسقة)، ومنذ يوم أمس الخميس والسكان يعانون من تعطل مكائن الصرف، لاسيما أن تعطلها الآن تزامن مع إيداع الرواتب وكذلك إجازة نهاية الأسبوع".
وأشاروا إلى أن أقرب مسافة يمكن الذهاب لها للحصول على سيولة نقدية تبعد شمالًا 40، كم وجنوبًا 60 كم.
وناشد المواطنون البنك المركزي السعودي بمخاطبة تلك البنوك من أجل الاهتمام بمكائن الصرف الآلي وتقديم خدمة راقية للمواطنين.
، تزامنًا مع الرواتب.. تعطل مكائن الصرف بمراكز جنوب الليث ،
المصدر : الخليج 365
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