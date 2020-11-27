القبض على مواطنين هشما زجاج مركبات واستوليا على محتوياتها بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين قاما بتهشيم زجاج المركبات، واستوليا على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

وصَرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)؛ لارتكابهما عددًا من الجرائم، تمثلت في تهشيم زجاج المركبات خلال توقفها، والاستيلاء على ما تحويه من مبالغَ ماليةٍ ومقتنيات، بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته؛ حيث تُقدَّر قيمة المسروقات بـ21 ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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