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2020-11-27 اغتيال محسن فخري زادة المدير الأول للبرنامج النووي الإيراني في طهران متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وسائل إعلام إيرانية اغتيال محسن فخري زادة المدير الأول للبرنامج النووي الإيراني في طهران. وذكر الإعلام الإيراني أن محسن فخري زادة الذي اغتيل قرب طهران مُدرج في قائمة عقوبات مجلس الأمن.



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