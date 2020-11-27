الضباب يعانق مرتفعات الهدا والشفا في الطائف

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - واس

عانق الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبا برذاذ المطر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب ، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.



