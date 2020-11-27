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إمارة الرياض: لا تجازف بحياتك أثناء جريان الأودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت إمارة منطقة الرياض تحذيرًا بشأن المجازفة بالتحرك أثناء جريان الأودية.
وقالت إمارة الرياض في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الجمعة: لسلامتك أثناء جريان الأودية لا تجازف بحياتك في اجتيازها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.
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