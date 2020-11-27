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2020-11-27 اكتشاف وتدمير لغمين بحريين إيرانيي الصنع زرعتهما ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر تم إزالة وتدمير ما مجموعة ١٦٦ لغمًا بحريًا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وقال التحالف إن اللغمين البحريين المكتشفة إيرانيي الصنع من نوع (صدف)، موضحًا أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعة ١٦٦ لغمًا بحريًا نشرتها المليشيا عشوائيًا. وتابع التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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