فيديو.. السيول والضباب والطقس يجذبون أهالي عسير للخروج

2020-11-27

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” سيولًا في منطقة عسير حدثت صباح اليوم الجمعة بعد أن هطلت أمطار متفرقة على المنطقة وشهدت المرتفعات كثافة في الضباب خصوصًا مع الصباح الباكر.

كما شهد وادي مربة الكبير سيولًا قوية بعضها منقولة من أعالي مرتفعات عسير فيما تدفق الأهالي للبحث عن الدفء في سهول تهامة بعد تدني درجات الحرارة في جبال السراة.

المدني يحذر:

من جهته، حذر الدفاع المدني بعسير الأهالي والمقيمين من التنزه وعدم المجازفة وقال المتحدث للدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد انه يجب على المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: هنا

وشدد الدفاع المدني على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار تشمل 9 مناطق بينها منطقة عسير وتستمر حتى يوم الأحد المقبل وسيكون هناك موجة باردة وأمطار غزيرة تشهد جريان الأودية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.



