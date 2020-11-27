شكرا لقرائتكم خبر عن ما شروط تحويل صك الأرض من «زراعي» إلى «سكني»؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة العدل أنه يمكن تحويل الصك من زراعي إلى سكني، وذلك في حالة وصول العمران وكان المخطط مأهولا بالسكان.
جاء ذلك تفاعلا من وزارة العدل عبر حسابها «التواصل العدلي» في «تويتر» مع استفسار مغرد عن تحويل الصك من زراعي إلى سكني خصوصا أن المخطط داخل في العمران وماهول بالسكان، متسائلا عن إمكانية الإفراغ.
وردت وزارة العدل بقولها: «يمكن ذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية».
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