، تذليل صعاب طلاب يدمة في لقاء لمحافظها بمدير تعليم نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - مناقشة مواضيع متكاملة وجهود متعلقة..و"العنزي" يثمن الجهود

استقبل محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي؛ حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المتكاملة والجهود المتعلقة بالتعليم بالمحافظة ومراكزها وتذليل الصعاب التي تواجه الطلاب والطالبات.

وفي نهايه اللقاء شكر "العنزي" مدير عام التعليم بنجران على التعاون الملموس فيما يخدم الصالح العام.محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي