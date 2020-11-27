شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم بناء المساجد من زكاة المال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المطلق، حكم بناء المساجد من زكاة المال.

وأكد المطلق خلال استضافته في برنامج "فتاوى" المذاع على قناة "السعودية"، بعدم جواز استخدام زكاة المال في بناء المساجد إلا في حالة واحدة.

وأضاف المطلق أنه يجوز استخدام مال الزكاة لبناء مسجد في بلدة فقيرة لا يستطيع أهلها بناء مسجد لكونهم مساكين ولا يملكون المال الكافي لبنائه.