شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقع الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، أن فرص هطول الأمطار قائمة ومستمرة خلال اليومين القادمين على منطقة مكة المكرمة وجنوبها ومابين الليث والقنفذة. توقع الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، أن فرص هطول الأمطار قائمة ومستمرة خلال اليومين القادمين على منطقة مكة المكرمة وجنوبها ومابين الليث والقنفذة. وأوضح الجهني أن فرصة الأمطار مازالت قائمة أيضًا شرق الباحة و عسير وغرب نجد والقصيم والحفر والشرقية عامة خاصة أجزاءها الشمالية أكثر حظاً. وأضاف : ستصل الموجة المتوسطة بعد ذلك الى منطقة الرياض.

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