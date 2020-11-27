شكرا لمتابعة خبر عن العثيمين: نطالب بقرار أممي ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بقرار أممي ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية، مؤكدًا على أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تتعارض مع القرارات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال " العثيمين " : ندين الخطاب المعادي للإسلام بغض النظر عن مصدره، مشددًا على أن الإرهاب سرطان العصر ومبرراته مرفوضة.

وأضاف : إننا نرفض ربط الإسلام بالإرهاب، مشيرًا إلى أن حرية التعبير لا تعني بث الفرقة بين الشعوب.