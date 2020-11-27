فتاة مكة المعنَّفة.. «مركز العنف الأسري» يوضح آخر تطورات القضية

كشف مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، آخر تطورات فتاة تعرضت للتعنيف من قبل أهلها في منطقة مكة المكرمة، ونشرت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب في التعنيف.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه «تمت مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء».

وكان المركز أوضح- في وقت سابق- أنه «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

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