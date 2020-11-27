الأمير فيصل بن فرحان: نستنكر المساس بالرموز الدينية ونرفض ربط الإسلام بالإرهاب

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ترفض أي محاولة لربط الإسلام بالهجمات المتطرفة، معربًا عن استنكاره المساس بالرموز الدينية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي: «قضية مكافحة الإرهاب قضية فكرية أمنية، العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام، ونرفض أي محاولة لربط الإسلام بأي من الهجمات المتطرفة».

وأضاف: «نؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقها في إقامة دولتها المستقلة، والشراكة الدولية الفعالة هي السبيل نحو حل الأزمات».

وتابع: «العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة، ونستنكر المساس بالرموز الدينية وندعو للتسامح».

وواصل الأمير فيصل بن فرحان تصريحاته: «المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن».

وختم: «المملكة تمد أياديها البيضاء للدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام».

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