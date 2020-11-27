تدمير لغمين بحريين زرعهما الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوبي البحر الأحمر، واللغمان المكتشفان إيرانيا الصنع من نوع (صدف). وبهذا يكون مجموع ما أزيل ودمر 166 لغما بحريا نشرتها الميليشيا عشوائيا. وأوضح التحالف أن الأعمال العدائية للميليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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