السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على شخصين قاما بتهشيم زجاج المركبات واستوليا على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات



الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)، لارتكابهما عددٍ من الجرائم، تمثلت بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، بذات النمط والسلوك الإجرامي ، حيث تقدر قيمة المسروقات (21,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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15:32ت م

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